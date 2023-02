Vierte Staffel "Liebe macht blind" erscheint schon im März!

Und so schnell geht es in eine neue Runde! Im Oktober lief die dritte Staffel von Liebe macht blind auf Netflix. In dem Format lernen sich Singles kennen, ohne zu wissen, wie sie aussehen – bestenfalls stehen sie nach wenigen Wochen dann gemeinsam vor dem Traualtar und sagen Ja. Erst in der vergangenen Woche konnten sich die Fans über Einblicke erfreuen, wie es den Paaren nach der vergangenen Staffel ergangen ist. Und für die Fortsetzung brauchen sie gar nicht mehr allzu viel Geduld. Bereits im März 2023 erscheint die nächste Staffel.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung wurde jetzt ein Video gepostet, das die neue Ausgabe ankündigt und einen lustigen Zusammenschnitt mit Reaktionen zu der Show zeigt. "'Liebe macht blind' ist zurück", heißt es in dem Clip und auch der Kommentar darunter lässt die Vorfreude auf die neue Staffel steigen: "Alles Gute zur vierten Staffel von 'Liebe macht blind' für alle, die es feiern. Wir sehen uns am 24. März."

Die Kommentare unter dem Beitrag explodieren. Die Follower können den März wohl kaum abwarten. Sogar Kritiker können der beliebten Sendung offenbar nicht widerstehen: "Ich habe die Show so satt...aber ich werde sie trotzdem weiter schauen", gesteht eine Userin.

Netflix Matt Bolton und Colleen Reed

Netflix Iyanna McNeely bei "Liebe macht blind" 2022

Netflix Brennon Lemieux und Alexa Alfia bei "Liebe macht blind"

