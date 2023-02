Wieder alles tutti? Laut Megan Fox ging MGK nicht fremd

Ist bei Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) wieder Frieden eingekehrt? Die Schauspielerin und der Sänger sind eigentlich das Traumpaar überhaupt. Vor wenigen Wochen zogen dann aber dunkle Wolken im Paradies auf. Die Brünette deutete an, dass ihr Verlobter unehrlich war – daraufhin kamen Fremdgeh-Gerüchte um den Musiker auf. Nun dementierte die Beauty diese Spekulationen auf Instagram selbst: "Es gibt keine dritte Partei, welche sich in die Beziehung in irgendeiner Weise eingemischt hat."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de