Yeliz Koc zeigt: Snow hat nur ein Schmusetuch von Papa Jimi

Ein Kuscheltier ist alles, was Snow Elanie Koc (1) bislang von ihrem Vater bleibt. Noch bevor die Kleine das Licht der Welt erblickt hat, trennten sich ihre Eltern Yeliz Koc (29) und Jimi Blue Ochsenknecht (31). Inzwischen herrscht zwischen der einstigen Bachelor-Kandidatin und dem "Wilde Kerle"-Darsteller Eiszeit. Selbst von seiner Tochter will er nichts wissen – sehr zum Bedauern der Influencerin. Jetzt zeigte Yeliz das Einzige, das Snow von ihrem Papa Jimi geblieben ist: ein Schmusetuch.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 29-Jährige die Erinnerungsboxen, die sie für die Einjährige gesammelt hat. In einer davon befindet sich Snows heiß geliebter "Kuschel". Dabei handelt es sich um ein Schmusetuch mit einem plüschigen Minnie-Mouse-Kopf. "Dieser Kuschel ist das einzige Teil, das sie von ihrem Vater hat", erzählte Yeliz dazu. Inzwischen besitzt sie sogar zwei davon. "Weil ich ihr den dann in ihre Kiste tun möchte, damit sie den als Erinnerung hat", erklärte die Hannoveranerin.

Doch hat Snow womöglich doch noch mehr von ihrem Vater mitbekommen und sieht sie ihm ähnlich? "Manche sagen, komplett wie ihr Vater, manche sagen wie ich. Ich finde, die Augenpartie [hat sie] von ihrem Opa, die Haare vom Vater", hatte Yeliz vor wenigen Tagen im Rahmen einer Instagram-Fragerunde angemerkt.

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snows Schmusetuch von ihrem Vater Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Yeliz das so öffentlich erzählt? Komisch – das geht niemanden was an. Gut so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de