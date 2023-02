61. Geburtstag: Bindi Irwin gedenkt ihres Vaters Steve (†)

Steve Irwin (✝44) begeisterte jahrelang als "Crocodile Hunter" zahlreiche Fans – heute wäre er 61 Jahre alt geworden. 2006 verstarb der Australier, nachdem er bei Dreharbeiten von einem Stachelrochen gestochen worden war. Seine Frau Terri (58) und die beiden Kinder Bindi (24) und Robert (19) teilen 17 Jahre nach seinem Tod regelmäßig herzergreifende Geschichten und Fotos des Abenteurers. An Steves 61. Geburtstag erinnerte sich nun seine Tochter Bindi mit einem rührenden Bild.

Auf Instagram gratulierte die 24-Jährige ihrem Papa ganz emotional: "Herzlichen Glückwunsch, Papa. Danke, dass du mir die Liebe zu allen Tierarten beigebracht hast." Dazu postete Bindi einen süßen Schnappschuss aus ihrer Kindheit. Lächelnd blickt Steve darauf neben seiner Tochter in die Kamera, während er ihr eine Echse in die Hand legt. "Dein Vermächtnis lebt weiter und die Welt hat sich durch deinen Einsatz für den Naturschutz für immer verändert. Mama, Robert und ich lieben und vermissen dich so sehr", schrieb sie sentimental darunter.

Mittlerweile hat die australische TV-Bekanntheit sogar selbst eine kleine Tochter. Zusammen mit ihrem Ehemann Chandler Powell (26) bekam sie im März 2021 die kleine Grace Warrior – und die kommt wohl ganz nach ihrem Opa! "Sie hat diese Entschlossenheit, die Steve hatte – und diese Verbindung zur Tierwelt", verriet Oma Terri im Gespräch mit Entertainment Tonight.

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit einem Wildtier

Anzeige

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Frau Terri und den gemeinsamen Kindern Robert und Bindi

Anzeige

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de