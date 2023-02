Alles im Lot? Orlando Bloom und Katy Perry total glücklich

Will Orlando Bloom (46) etwa die Wogen glätten? Der Fluch der Karibik-Star ist seit 2019 mit Katy Perry (38) liiert. Im August des darauffolgenden Jahres kam die gemeinsame Tochter Daisy Dove (2) auf die Welt. Obwohl das Familienglück perfekt zu sein schien, überraschte der Schauspieler mit der Nachricht: Seine Angebetete sei fordernd und anstrengend. Anscheinend ist nun wieder alles geklärt, denn Orlando und Katy zeigen sich total verliebt!

Auf seinem Instagram-Account postete der Herr der Ringe-Darsteller ein süßes Foto von ihm und seiner Verlobten. Händchenhaltend, nah aneinander gelehnt und mit breitem Grinsen auf den Gesichtern stellen sie ihre Zuneigung öffentlich zur Schau. Deutlich zu erkennen ist, dass beide einen goldenen Armreif um das Handgelenk tragen. Womöglich, um die Verbundenheit zueinander darzustellen? In die Caption schrieb der 46-Jährige: "Mein [Herz-Emoji] #lockwithlove" (dt. in Liebe verbunden).

Neben Orlandos Freund Josh Gad (41) hinterließen auch viele Fans ihre Komplimente in den Kommentaren. Unter anderem schrieben sie: "Ihr zwei seid so süß zusammen", "Ich liebe euch. Ihr verdient all das Glück der Welt", "Ihr seht so glücklich aus."

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry im September 2018

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

Getty Images Josh Gad und Orlando Bloom bei den Golden Globe Awards in Los Angeles, Januar 2014.

