Jessie J weint wegen Kinderwagen für ihr ungeborenes Baby

Da kommen ihr die Tränen! Jessie J (34) ist seit einigen Jahren mit dem dänischen Basketballspieler Chanan Colman zusammen. In wenigen Monaten wird ihr Liebesglück perfekt gekrönt – denn Jessie J verkündetete Anfang dieses Jahres, dass sie nach einer Fehlgeburt wieder schwanger ist. Seitdem präsentiert sie regelmäßig ihren Babybauch in figurbetonten Outfits. Doch jetzt erzählte Jessie davon, wie sie wegen ihres ungeborenen Babys in Tränen ausbrach.

"Ich saß beim Zusammensetzen des Kinderwagens laut schluchzend da", machte sie sich in ihrer Instagram-Story über sich selbst lustig. "Es fühlt sich immer noch nicht wirklich echt an", erklärte sie dann aber ernsthaft ihre Gefühle zu dem Thema. Sie freue sich riesig auf ihr Kind, sei aber gleichzeitig auch verängstigt. "Ich bin ziemlich aufgeregt. Was ist, wenn ich es nicht schaffe. Er wird doch so klein sein", führte sie ihre Gedanken weiter aus.

Erst Ende 2021 berichtete Jessie ihrer Community von der Fehlgeburt – einen Tag vor ihrem Konzert in Los Angeles. Doch dieser Schicksalsschlag hielt sie nicht davon ab, weiter an ihrem Kinderwunsch festzuhalten. Im August berichtete sie gegenüber The Sun: "Ich versuche, schwanger zu werden und bei mir verändert sich gerade die Körperform."

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Instagram / jessiej Jessie J im Februar 2023

Instagram / jessiej Jessie J 2023

