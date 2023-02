Mimi Fiedler wurde als Siebenjährige sexuell missbraucht

Mimi Fiedler (47) widerfuhr als Kind etwas Schreckliches. Die Schauspielerin spricht ganz offen über die Schwierigkeiten ihres Lebens. Zum Beispiel erlitt die gebürtige Kroatin ein Burn-out und war einst alkoholabhängig. Die Geschichten ihres Lebens können Fans bald in ihrem Buch "Trinkerbelle – Mein Leben im Rausch", das am 1. März erscheint, nachlesen. In dem Buch thematisiert Mimi auch von etwas, das ihr als Kind passierte: Sie wurde mehrfach sexuell missbraucht.

"Ich habe lange damit gehadert, wie viel Raum ich meiner Geschichte gebe. Nämlich, dass ich als Kind sexuell missbraucht wurde", erzählte Mimi im Interview mit Bunte. Als sie sieben Jahre alt war, wurde sie mehrfach vergewaltigt. Der Täter war kein Fremder. Er habe ihr gedroht, ihr etwas noch Schlimmeres anzutun, sollte sie jemandem davon erzählen. Viele Jahre schwieg die Tatort-Darstellerin, verfiel dem Alkohol und wollte das Erlebte nur vergessen – bis sie selbst eine Tochter in dem Alter hatte, in dem sie damals den Missbrauch erfuhr.

Mimi suchte sogar den Täter auf. "Aber es gab weder ein Geständnis noch eine Linderung meiner Schmerzen", ließ sie Revue passieren. Ganz im Gegenteil: Mimi trank nur noch mehr. Heute ist sie seit über fünf Jahren trocken und hat dem Täter von damals vergeben. Das Buch zu schreiben, mit all den schlimmen Erinnerungen, war sehr hart für Mimi, erklärte sie. "Einmal war dieses Gefühl so stark, dass ich zum ersten Mal nach Jahren wieder den 'Saufdruck' gespürt habe, der viele Jahre meinen Alltag bestimmt hat. Es ist einfach nie vorbei. Die Sucht bleibt. Für immer", weiß sie.

Getty Images Mimi Fiedler im April 2022

ActionPress Mimi Fiedler, Schauspielerin

Getty Images Mimi Fiedler in Köln, 2015

