"Prominent getrennt": Marc-Robins Beichte ekelt Michelle an

Michelle Kaminsky schießt gegen ihren Ex Marc-Robin Wenz! Aktuell kämpft das einstige Paar in der Show Prominent getrennt um 100.000 Euro. Doch bereits kurz nach ihrem Einzug sorgten die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten für Zündstoff: Während die beiden trotz Trennung weiterhin miteinander schliefen, hatte Marc-Robin auch mit anderen Frauen Sex – obwohl er seiner Ex das Gegenteil versicherte! Dieses Verhalten ist für Michelle ein absolutes No-Go, wie sie gegenüber Promiflash klarstellte.

Im Promiflash-Interview machte die Beauty deutlich, dass sie Marc-Robins TV-Beichte "widerlich" fand: "In dem Moment, als Mr. die Bombe platzen ließ, habe ich nichts außer Hass und Ekel verspürt. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie er mir die ganze Zeit wieder ins Gesicht lügen konnte, aber im Fernsehen den Mund aufmachen konnte."

Marc-Robin scheint die Reaktion seiner Ex aber nicht zu verstehen. Seiner Meinung nach wusste Michelle von seinem Techtelmechtel mit zumindest einer anderen Frau: "Das war im Schnitt etwas undeutlich. Michelle wusste es. Das war ja auch damals der Auslöser für meinen platten Reifen", erklärte er gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

