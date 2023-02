Schräg: Befragt Will Smith seinen Oscar zu seiner Ohrfeige?

Was wohl Will Smiths (54) Oscar von seiner Ohrfeigen-Aktion hält? Der Hollywoodstar wird in diesem Jahr bei den Academy Awards fehlen, weil er 2022 auf die Bühne stürmte und den Komiker Chris Rock (58) ohrfeigte. Dennoch wurde er an dem Abend in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. Und jetzt schien Will seinen Oscar sogar zu fragen, was dieser eigentlich zu der Klatsche gegen Chris sagt.

Bei TikTok nahm Will jetzt an einem Influencer-Trend teil. Dabei werden Gegenstände nach ihrer Meinung zu bestimmten Situationen befragt. In dem Video erklärte die Protagonistin: "Das funktioniert, weil alles ein Bewusstsein hat." Auch wenn Will zunächst skeptisch zu sein schien, nahm er schließlich seinen Oscar in die Hand und blickt ihn fragend an. Zwar ist nicht zu hören, was er die Figur fragt, aber die Fans sind sich in den Kommentaren offenbar sicher: Sie glauben, dass er nach der Ohrfeige gefragt hat. So bietet ein Follower als mögliche Antwort: "Oscar: 'Was haben wir daraus gelernt?'"

Auch wenn Will selbst nicht an der Preisverleihung im März teilnehmen darf, so gab der diesjährige Moderator Jimmy Kimmel (55) bereits bekannt, dass der Vorfall wohl thematisiert werden wird. "Es muss irgendwie angesprochen werden", betonte er gegenüber Extra. Er wolle das aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, da es vor allem für Comedians schwer zu verarbeiten war, meinte der 55-Jährige.

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

ABC/Jeff Lipsky US-Talkmaster Jimmy Kimmel

