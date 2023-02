So möchte König Charles seinen Vater bei der Krönung ehren!

König Charles (74) möchte an seinem großen Tag an seinen Vater erinnern! Im vergangenen September starb Queen Elizabeth II. (✝96) , die Mutter von Charles. Nun ist es bald an der Zeit, das neue Oberhaupt des britischen Königshauses zu krönen – Anfang Mai wird die Zeremonie stattfinden. Der Monarch soll in die Planung der Festlichkeiten involviert sein. Mit seiner Musikauswahl möchte Charles seinem verstorbenen Vater Prinz Philip (✝99) Tribut zollen!

"Auf Wunsch Seiner Majestät und als Hommage an seinen verstorbenen Vater, Seine Königliche Hoheit Prinz Philip, [...] wird auch griechisch-orthodoxe Musik im Gottesdienst erklingen", ließ der Buckingham-Palast in einem Statement verlautbaren. Die Klänge sollen von einem byzantinischen Gesangsensemble vorgetragen werden. Der Duke von Edinburgh wurde in Griechenland geboren und in der griechisch-orthodoxen Kirche getauft. Es sei dem Regenten ein persönliches Anliegen, Prinz Philips Andenken am Tag seiner Krönung zu ehren.

Ob Charles' eigener Sohn an diesem wichtigen Tag erscheinen wird? Wie The Mirror berichtete, sollen Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) zu dem Event eingeladen sein. "Harry war ziemlich deutlich und seine Meinung hat sich nicht geändert. Er wird nicht kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so toxisch wird wie während dem Jubiläum der Königin und der Beerdigung", plauderte ein Insider aus.

Getty Images Prinz Philip und sein Sohn Prinz Charles im Oktober 1956

Getty Images Prinz Philip, König Charles, Prinzessin Anne und Queen Elizabeth im Jahr 1959

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst, 2015

