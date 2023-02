Danniella Westbrooks Drogensucht: Ihre Kinder werden gemobbt

Danniella Westbrooks (49) Vergangenheit wirkt sich auf die Zukunft ihrer Kinder aus. Die "EastEnders"-Darstellerin war in der Vergangenheit jahrelang kokainsüchtig – dies richtete im Gesicht der Schauspielerin einige Schäden an. Daher legte sich die Blondine auch unters Messer. Zwei Operationen hat sie bisher hinter sich. Ihre frühere Sucht hat aber auch Folgen für ihre beiden Kinder: Die beiden Jungs werden gemobbt.

Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Ältesten bei "Loose Women" aus dem Jahr 2017. Danniella öffnete sich neben dem Bild und beschrieb ausführlich, wie sich ihre Sucht auf ihre Kinder auswirkte. Sie schrieb: "Ich weiß in meinem Herzen, dass er mir aus einem bestimmten Grund geschickt wurde. Seine Mutter zu sein hat mein Leben gerettet. Aber es hat mir das Herz gebrochen wegen all der Schmerzen, Sorgen und der Scham, die meine selbstsüchtigen Handlungen in der Sucht ihm bereitet haben." Dann erklärte die Blondine weiter: "Bis zum heutigen Tag und wahrscheinlich noch für immer werden Kai und Jodie getrollt und schikaniert, weil ich kokainsüchtig war."

Dann lobte sie ihren Sohn. "Dieser Junge, der jetzt ein Mann ist, war immer der loyalste, liebevollste und brutal ehrlichste Mensch in meinem Leben. Er hat mir Liebe gezeigt und manchmal eine so harte Liebe, wie es kein anderer in meinem Leben getan hat."

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Anzeige

MEGA Danniella Westbrook, Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de