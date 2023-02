Doch nicht mehr Single? "Love Island"-Nico turtelt wieder!

Ist Nico etwa doch wieder vergeben? Mit Jennifer Iglesias (24) gewann der Saarländer die vergangene Staffel von Love Island. Im Oktober 2022 verkündeten die beiden nach reichlich Drama dann jedoch ihre endgültige Trennung. Nach dem Liebes-Aus behauptete seine Ex, dass er sie mit einer Escort-Dame betrogen habe. Jetzt scheint Nico eine neue Flamme zu haben und zeigte sich turtelnd im Netz!

In seiner Instagram-Story präsentierte sich der einstige Kuppelshow-Teilnehmer im Auto – und zwar nicht alleine. Er hielt und küsste die Hand einer Frau, deren Gesicht er bewusst nicht zeigte und stattdessen mit einem Prinzessinen-Emoji überdeckte. Offenbar verbrachten sie gemeinsam den Geburtstag seiner Perle, die Nico als "mein Babygirl" bezeichnete.

Allzu lange ist die Dame aber wohl noch nicht an seiner Seite. Noch im Dezember hatte Nico via Instagram versichert: "Ich bin sehr glücklich als Single momentan." Dabei hatte der Reality-TV-Star allerdings bereits angemerkt, dass er offen für eine neue Liebe wäre – und gegebenenfalls auch in einer Show nach seiner Mrs. Right suchen würde.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / nizou.loco Nicolas Müller, ehemaliger "Love Island"-Sieger

Anzeige

Instagram / nizou.loco Ex-"Love Island"-Sieger Nico im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de