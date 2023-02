Groß geworden: Jennifer Lopez' Kids sind schon 15 Jahre alt!

Jennifer Lopez (53) feiert ihre Kids! Gemeinsam mit ihrem Ex Marc Anthony (54) hat die Sängerin Zwillinge: Emme Maribel Muñiz (15) und Maximilian David Muñiz (15)! Zu dem 15. Geburtstag ihrer Kinder teilte J.Lo einen niedlichen Clip auf Instagram und fand rührende Worte: "Ihr sorgt für so viel Freude in meinem Herzen und in meiner Seele. Ich liebe euch für immer." Bei den vielen süßen Aufnahmen fällt den Fans auf: Emme und Max sind ganz schön groß geworden!

