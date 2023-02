Henriks Gerichtsurteil: Aurelia Lamprecht ist fassungslos

Aurelia Lamprecht ist außer sich vor Wut. Die Frankfurterin lernte Henrik Stoltenberg im Jahr 2020 bei Love Island kennen. Die beiden hatten zwar eine kleine Liaison, aus ihnen wurde aber kein Paar. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Henrik unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist. Daraufhin stellte RTL die Dreharbeiten zu The Real Life - #nofilter ein und entfernte sämtliche Aufzeichnungen von dem 26-Jährigen von RTL+. Jetzt meldete sich Aurelia zu Wort: Sie ist traurig und wütend zugleich!

Neben Henrik war auch Aurelia in der neuen Staffel von "Love Island" zu sehen. Die Folgen werden nun jedoch aufgrund des jüngsten Gerichtsurteils von RTL+ entfernt. "Ich weiß, dass es wichtig ist, dass er nirgendwo mehr zu sehen ist, aber es macht mich sauer, dass wir alle drunter leiden, weil er sich nicht unter Kontrolle hat", gab sich Aurelia auf Instagram ganz emotional. Sie habe während des Projekts "eine sehr intensive Zeit" gehabt. Sie wisse, dass die Konsequenzen von RTL richtig seien, dennoch fände sie es "traurig und schlimm".

Außerdem sprach Aurelia an, dass öffentlich bekannt sei, dass Henrik in früheren Verfahren wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Betruges verurteilt worden war. "Es gab immer noch Leute, die mit ihm gut waren. Das ist diese Instagram-Scheiße, die mich so aufregt. Das interessiert die Leute nicht, Hauptsache, man wird mit ihm gesehen", regte Aurelia sich auf.

