Henriks Verurteilung: Das sagen "The Real Life"-Kollegen

Immer mehr Prominente distanzieren sich momentan von Henrik Stoltenberg. Der Blondschopf ist in der Reality-TV-Landschaft ziemlich fest verankert: Der Influencer war bereits in zahlreichen Shows wie Love Island, Temptation Island V.I.P. und The Real Life - #nofilter zu sehen. Nun wurde jedoch bekannt, dass er wegen rechtsextremer und rassistischer Aussagen zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt wurde – daraufhin distanzierte sich unter anderem RTL von ihm. Auch seine "The Real Life"-Kollegen haben sich nun dazu geäußert.

Unter anderem bezog auch Jennifer Iglesias (24) Stellung zu den Geschehnissen: "Möchte mich auch komplett davon distanzieren. Wir sind alle aktuell sehr traurig über die Situation. Alle gesendeten Folgen und bereits abgedrehtes Material mit Henrik wird nicht mehr gesendet", machte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin in ihrer Instagram-Story deutlich.

Auch die DSDS-Bekanntheit Melody Haase (29), die ebenfalls in der Reality-TV-Show dabei ist, äußerte sich zu dem Skandal um den 26-Jährigen. "Ich wünsche Henrik, dass er bereit ist, die Hilfe anzunehmen, die er braucht", schrieb die Sängerin besorgt.

Jennifer Iglesias, TV-Bekanntheit

Melody Haase, Webstar

Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

