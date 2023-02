Huch: Hat "Make Love, Fake Love"-Max etwa Gefühle für Yeliz?

Ist da etwa jemand eifersüchtig? Max Bornmann buhlt bei Make Love, Fake Love um Yeliz Koc (29) – oder besser gesagt um das Preisgeld. Denn der Barkeeper ist eigentlich mit Luisa zusammen. Doch Max teilte mit Yeliz bereits das Bett und es blieb nicht nur beim Schlafen – seine Partnerin musste das über Bildschirm mitansehen. Aber könnte es sein, dass der Beau inzwischen doch etwas für Yeliz empfindet?

In der zehnten "Make Love, Fake Love"-Episode entsteht der Eindruck, dass Max eifersüchtig ist. Denn nicht er, sondern Jannik Kontalis darf nun die Nacht mit Yeliz verbringen – und das geht ihm mächtig gegen den Strich. "Du bist die ganze Zeit bei ihr. Du hast Nähe, man fasst sich an, man flüstert sich kleine Sachen ins Ohr – und dann bekommst du nicht mal 'gute Nacht' gesagt und jemand anderes schläft dort", erklärte er genervt.

In der Partnerinnen-Villa werden Luisa die Aufnahmen aus dem Haus der Männer erneut gezeigt – sie sieht Max und Yeliz miteinander kuscheln und sich leidenschaftlich küssen. Zu viel für die Blondine, die weinend den Raum verlässt. "Es ist einfach krass, so wie es momentan ist", musste Christina, eine der anderen Partnerinnen, entsetzt feststellen. Ihr falle zu ihrem Bedauern auch nichts Aufmunterndes mehr in Bezug auf Max ein.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

