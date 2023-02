"Ich vermisse dich": Kim Kardashian erinnert an ihren Vater

Sie ehrt ihren Papa! Kim Kardashian (42) und ihre Schwestern mussten schon früh den Tod ihres geliebten Vaters Robert Kardashian (✝59) verkraften. Der Rechtsanwalt verstarb im Jahr 2003 an Speiseröhrenkrebs, was ein enormer Schicksalsschlag für die ganze Familie war. Jahr für Jahr erinnern die Kardashians an das verstorbene Familienmitglied und gedenken ihm, so auch jetzt. Robert wäre gestern 79 Jahre alt geworden und Kim teilt eine süße Botschaft via Social Media!

Auf Instagram postet die 42-Jährige süße Bilder und Videos von ihrem Vater mit seinen Kindern. Beispielsweise ist ein Schnappschuss zu sehen, auf welchem Kourtney (43), Robert und Kim in die Kamera lächeln. Die Unternehmerin schreibt: "Alles Gute Papa, 20 Jahre ist es her, seit wir das letzte Mal deinen Geburtstag hier auf der Erde feiern durften. Es gibt so viel, was ich dir gern erzählen und zeigen würde und ich wünschte, du hättest meine Kinder kennenlernen dürfen."

Zudem meint Kim: "Ich vermisse dich so sehr und brauche dich hier und jetzt. Bitte besuche mich bald in meinen Träumen." Auch Kourtney erinnert an ihren Papa und teilt mehrere Schnappschüsse in den sozialen Medien, auf welchen er und sie selbst zu sehen sind.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Vater Robert Kardashian, 1998

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Robert Kardashian Sr.

