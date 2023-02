Kein Starfotograf: Heidi Klum knipst die GNTM-Bilder selbst!

Heidi Klum (49) überlässt wohl nichts dem Zufall! Seit rund einer Woche flimmert die 18. Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel über die deutschen Fernsehbildschirme. In der Auftaktfolge mussten die Kandidatinnen eine Fashion-Show meistern – und in der kommenden Episode steht endlich das erste Fotoshooting an. Diese Challenge hat eine Besonderheit: Heidi nimmt die Kamera nämlich kurzerhand selbst in die Hand!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Chefjurorin jetzt einen Trailer zur zweiten Folge ihrer Castingshow: In dem Video posieren die Kandidatinnen während eines Shootings an einem Pool für die Linse – und hinter der Kamera steht dieses Mal kein berühmter Fotograf, sondern niemand Geringeres als Heidi selbst. "Um meine Models noch besser kennenzulernen, schnappe ich mir einfach die Kamera und mache die Fotos selbst", betonte die Modelmama.

In dem Vorschau-Clip bekommen die Fans die fertigen Fotos zwar noch nicht zu sehen, doch die selbst geschossenen Bilder scheinen Heidi richtig gut zu gefallen! "Wer kann, der kann! An alle Fotografen da draußen...", scherzte die 49-Jährige nämlich und warf der Kamera einen Luftkuss zu.

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes im Januar 2023 in Beverly Hills

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

