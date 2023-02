"Make Love, Fake Love"-Max verrät: Yeliz wollte Sex mit ihm!

Yeliz Koc (29) wollte mehr! Bei Make Love, Fake Love geht es langsam, aber sicher ans Eingemachte. Die Influencerin sucht in der Kuppelshow ihren Mr. Right – Jannik Kontalis und Max Bornmann sind für diesen Titel ganz große Anwärter. Letzterer verbrachte bereits eine heiße Nacht mit ihr – und kam ihr unter der Bettdecke ziemlich nah. Nun enthüllte Max: Yeliz wäre am liebsten noch einen Schritt weitergegangen!

In der zehnten "Make Love, Fake Love"-Folge hielten Max und Sidar einen kleinen Plausch, der schnell Fahrt aufnahm. "Wenn du wüsstest, was sie zu mir gesagt hat", erklärte der Barkeeper mit einem Grinsen. Er wollte seinem Kontrahenten gegenüber aber erst nicht so richtig mit der Sprache herausrücken – Sidar musste erst schwören, es für sich zu behalten. "Sie meinte: 'Ich will dich in mir spüren'", verriet der 25-Jährige seinem Mitstreiter. Dieser hätte damit nicht gerechnet: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit ging."

Dass Yeliz gerne mit Max geschlafen hätte, belegen zudem auch die Video-Aufnahmen aus ihrem Schlafzimmer. "Ich würde gerne", hatte die Kampf der Realitystars-Bekanntheit ihm zugeflüstert. Max schien diesbezüglich ebenfalls nicht abgeneigt.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Max Bornmann und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de