Nach 16 Jahren: Joachim Lätsch verlässt "Sturm der Liebe"

Joachim Lätsch (66) macht Schluss! Seit Dezember 2007 ist der Schauspieler in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe zu sehen. In der Serie verkörperte er André Konopka, einen Hotelkoch. Während seiner Zeit am Fürstenhof erlebte Joachim als André jede Menge Dramen, ging sogar eine homosexuelle Scheinehe ein. Doch vor seinem 67. Geburtstag ergreift der TV-Star eine lebensverändernde Maßnahme: Er verlässt "Sturm der Liebe"!

"In der TV-Rolle ziehe ich zu meinem Sohn aufs Weingut nach Südafrika, so viel kann ich schon verraten", bestätigte Joachim sein Serien-Aus gegenüber Bild. Die letzte Folge mit ihm werde Mitte April ausgestrahlt. "Ich habe mir den Abschied lange überlegt, ihn mit meiner Familie diskutiert. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, war fest angestellt bei den Bavaria-Studios, habe täglich gedreht und gut verdient", erzählte der gebürtige Dresdner. Die Rolle bei "Sturm der Liebe" habe ihn damals sogar aus der Arbeitslosigkeit geholt.

Joachim ist eigentlich gelernter Maschinen- und Anlagenmonteur. Über eine Zeitungsanzeige fand der 66-Jährige damals zur Schauspielerei und studierte daraufhin Schauspiel in Berlin. Seiner Leidenschaft wolle er auch nach "Sturm der Liebe" nicht gänzlich den Rücken kehren. "Ich will noch mal andere Rollen probieren. Auch Regie käme infrage", gab Joachim Auskunft über seine Pläne nach "Sturm der Liebe".

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" zum 15-jährigen Jubiläum

ActionPress Joachim Lätsch in München

ActionPress Joachim Lätsch, Schauspieler

