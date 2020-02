Melissa Joan Hart (43) steht bereits seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Mit der Hauptrolle als Sabrina in der gleichnamigen Serie "Sabrina - Total Verhext!" startete sie schließlich in den 90er Jahren international durch. Als Teeanager-Hexe, die gemeinsam mit ihren Tanten und dem sprechenden Kater Salem zusammenwohnt, ist sie vielen Zuschauern in Erinnerung geblieben. Selbst der Serien-Cast denkt gern an die Zeit von damals zurück – nun trafen sich die einstigen Kollegen nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder.

Auf Instagram veröffentlichte Melissa jetzt Fotos von der Reunion, bei der 100 Leute von Cast und Crew mit dabei waren. "Das ist meine andere Familie", schrieb die Blondine zu ihrem Post. Viele bekannte Gesichter tummeln sich auf den Gruppenfotos und alle strahlen überglücklich in die Kamera. Neben Sabrinas großer Liebe Harvey Kinkle (gespielt von Nate Richert, 41) sind auch die Freundinnen der Hexe, Valerie (Lindsay Sloane), Roxie (Soleil Moon Frye, 43) und Morgan (Elisa Donovan, 49) zu sehen.

"Für sieben Jahre ging es in meinem Leben um diese Menschen, die einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", erklärt Melissa (24) weiter. Für die Serie wird das Schauspielteam allerdings nicht mehr vor der Kamera stehen. Melissa ist deshalb nicht traurig: Sie sagte gegenüber People, dass sie keine Lust auf ein "Sabrina"-Revival habe, da das Ende des Formats damals perfekt gewesen sei. Auf Netflix ist aktuell ein besonders düsterer Reboot der Serie zu sehen.

ActionPress/United Archives GmbH Melissa Joan Hart am Set von "Sabrina - Total Verhext!"

Instagram / melissajoanhart Der ehemalige Cast der Serie "Sabrina - Total verhext!" 2020

Instagram / melissajoanhart Melissa Joan Hart bei der "Sabrina - Total Verhext!"-Reunion 2020

Netflix Kiernan Shipka in "Chilling Adventures of Sabrina"



