Verlässt Ellen Pompeo jetzt doch nicht "Grey's Anatomy"?

Können Fans etwa aufatmen? Im vergangenen Jahr kündigte Ellen Pompeo (53) an, dass sie Grey's Anatomy verlässt. In gerade einmal acht Folgen wird die Schauspielerin in der 19. Staffel zu sehen sein – in den USA wird Ellens letzte Folge als Dr. Meredith Grey schon heute über die TV-Bildschirme flimmern. Doch war das wirklich die finale Folge des Grey's-Urgesteins? In einem Interview klärt Ellen nun auf, wie es um ihren angeblichen Exit wirklich steht!

"Für das Protokoll, es ist nicht wirklich mein Finale", erklärt die 53-Jährige im Interview mit ET und ergänzt: "Es ist ein kleiner Trick, den sie den Leuten vorspielen. Es ist meine letzte Folge für eine Weile." Ganz offensichtlich können sich Fans auf ein baldiges Comeback der Meredith-Grey-Darstellerin freuen. Ellen machte nämlich bereits deutlich, dass sie sich zurzeit eher um andere Projekte kümmert und aus diesem Grund erst mal aus der Serie aussteigt.

Bereits in ihrem Statement auf Instagram konnten Fans schon heraushören, dass der Serienliebling dem Erfolgsformat nicht für immer den Rücken kehrt. "Ich liebe euch wahnsinnig und schätze euch sehr. Und das ist nicht das erste Mal, dass ihr diese Achterbahnfahrt mitmacht. Ihr wisst, dass die Serie weitergehen muss – und ich werde auf jeden Fall wiederkommen und euch besuchen", schrieb sie im Netz.

