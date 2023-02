Zu schwach für Termine: Camilla (75) ist an Corona erkrankt

Camilla (75) muss sich auskurieren. König Charles III. (74) und seine Frau werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die Vorbereitungen dazu laufen aktuell auf Hochtouren. Es werden zahlreiche royale und andere prominente Gäste erwartet. Die spannendste Frage dürfte sein, ob auch Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) bei dem Spektakel dabei sein werden. Wer sich momentan aber wohl so gar keinen Kopf um die anstehende Krönung machen kann, ist Camilla. Denn sie ist an Corona erkrankt!

In einer offiziellen Erklärung gab der Buckingham Palast bekannt, dass Camilla seit letzter Woche erkältet ist. Schon vor einem Jahr erkrankte die Queen Consort an Covid. Der Palast teilte mit, dass die Königsgemahlin sich "ausgezeichnet" erhole, sich aber weiterhin eine Auszeit von ihren königlichen Terminen nehme.

Camilla sagte zum Beispiel den Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation ab, in der sich Menschen für die Verteilung von Lebensmitteln engagieren. An Charles' royalen Terminen ändert sich durch Camillas Abwesenheit jedoch nichts. Der 74-Jährige reiste stattdessen alleine am Mittwochmorgen zu den Mitarbeitern der Charity-Organisation.

Anzeige

Getty Images Camilla mit König Charles in Manchester

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla im September 2022

Anzeige

MEGA König Charles III. im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de