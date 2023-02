"Zu viel": Selena Gomez postet heiße Throwback-Aufnahme

Selena Gomez (30) heizt ihren Fans ordentlich ein! In den vergangenen Jahren zog sich die dunkelhaarige Schönheit zurück. Doch mit ihrer eigenen Doku und der Produktion der Krimiserie "Only Murders in the Building" meldete sich Selena endgültig im Business zurück. Auch im Netz feiert die Musikerin aktuell ein kleines Comeback. Jetzt postete Selena aber ein Bild, das vielen ihrer Fans sicherlich bekannt vorkommt...

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 30-Jährige die heiße Aufnahme: Das Bild zeigt die "Wolves"-Interpretin, wie sie im trägerlosen Oberteil und mit Pferdeschwanz an einem Cocktail nippt. "Ich habe das mal gelöscht, weil ich dachte, dass es vielleicht zu viel ist, aber egal", schrieb Selena zu dem verführerischen Schnappschuss. Die Fans des "Another Cinderella Story"-Stars sehen das aber ganz anders: "Das ist nicht zu viel, das ist zu legendär" oder "Wow! Gott sei Dank ist es wieder da", kommentierten einige Follower.

Selenas selbstbewusster Post zeigt ihre Stärke und Unabhängigkeit inmitten von Spekulationen über ihr Privatleben und ihr Aussehen: "Leute, ich habe den Grund herausgefunden, warum ich single bin", scherzte sie kurz zuvor auf TikTok. "Anscheinend muss man rausgehen und Leute treffen. Man muss tatsächlich rausgehen und mit ihnen reden – das tue ich mir bestimmt nicht an", ergänzte der einstige Disney-Star daraufhin sarkastisch.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

