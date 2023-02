Bastian Bielendorfer hat "Let's Dance"-Ekat "traumatisiert"

Ekaterina Leonova (35) ist in diesem Jahr wieder im Profitänzer-Cast von Let's Dance dabei. Zusammen mit Timon Krause (28) will sie "Dancing Star" 2023 werden. 2022 musste sich die Tänzerin aber mit Comedian Bastian Bielendorfer (38) herumschlagen. Mit ihren meist sehr witzigen Choreografien tanzten sich die beiden in die Herzen der Zuschauer. Doch Ekat verrät nun belustigt, dass Basti sie nachhaltig geprägt hat!

Im RTL-Interview zum Stand ihres Trainings mit Neu-Tanzpartner Timon kann sich der "Let's Dance"-Liebling eine Spitze gegen seinen ehemaligen Schützling Basti nicht verkneifen. "Es war unerwartet schön. Ich bin nach Bastis Staffel ein bisschen traumatisiert", erzählt sie lachend und fügt schmunzelnd hinzu: "Dass der Tanzpartner einen Schritt nach rechts macht, wenn man sagt 'Geh nach rechts' – das ist nicht selbstverständlich."

Ganz offensichtlich läuft das Training bei Ekat und Timon hervorragend – denn heute Abend müssen die beiden das erste Mal als Paar beweisen, was sie drauf haben. Zu "Beneath Your Beautiful" von Labrinth (34) und Emeli Sandé (35) werden die beiden einen langsamen Walzer zum Besten geben.

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova in der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2023

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Joshua Sammer/Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

