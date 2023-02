Getrennt: Warum heißt Jakub noch Merlan-Jarecki im Netz?

Jakub Merlan-Jarecki (27) trägt immer noch den Namen seiner Ex! 2020 wurden er und Kate Merlan (36) ein Paar, schon ein Jahr später folgte die Hochzeit – doch das Liebesglück hielt nicht lange an, denn inzwischen ist das einstige Traumpaar längst getrennt. Bei der Eheschließung nahm der Fußballer den Namen seiner Frau an – und nennt sich auch im Netz noch Merlan-Jarecki. Nun verriet Jakub, wieso er den Namen noch nicht abgelegt hat.

"Das ist definitiv eine unangenehme Frage, muss ich sagen. Aber wir sind immer noch verheiratet, wir sind noch nicht geschieden [...]. Und deswegen heiße ich so. Es ist mein Name", stellte er auf Instagram klar. Jakub heiße bis zur Scheidung schließlich auch auf seinem Personalausweis und in allen Dokumenten Merlan-Jarecki. "Ich habe diesen Namen damals bewusst angenommen, ganz bewusst, und deswegen heiße ich jetzt auch so", machte er nochmals deutlich.

Aktuell sind Kate und Jakub bei Prominent getrennt zu sehen – und auch zu der Teilnahme bezog er in seinem Q&A Stellung. "Wir haben uns einfach während der Trennung und auch danach verloren gehabt, gegenseitig [...]. Und diese Sendung war der einzige Platz für uns, wo wir normal reden konnten", erklärte er. Die Hoffnung sei dabei gewesen, Dinge klären zu können. "Dieser Moment, wo ich Kate dann gesehen habe, war ein Wechselbad der Gefühle", verriet der Influencer.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

