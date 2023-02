Gülcan Kamps verrät: Das ist das erste Wort ihres Kindes!

Gülcan Kamps (40) gibt ein niedliches Update! Die Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps erfreuen sich schon seit über einem Jahr an ihrem gemeinsamen Kind. Zeigen will sie ihren Nachwuchs nicht – auch das Geschlecht ist noch unbekannt. Die VIVA-Bekanntheit nennt ihr Baby konsequent "Maus" auf Social Media und lässt somit ihre Follower im Dunkeln tappen. Doch ab und an verrät sie dann doch putzige Details: Das war Baby-Kamps' erstes Wort!

Auf ihrem Instagram-Profil verrät sie, dass es sogar Wetten gegeben habe, welches Wort das erste sein wird. "Papa hat das Rennen gemacht. [...] Ich war mir natürlich sicher, dass Mama das erste Wort sein wird", schreibt Gülcan und sorgt dann für etwas Verwirrung: "Vielleicht beim nächsten Mal." Deutet sie hier etwa an, dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist?

Was Gülcan jedoch ganz klar äußert: Sebastian scheint ein toller Papa zu sein! Mit einzelnen Hashtags macht sie dem Unternehmer kleine Liebeserklärungen: #besterpapaderwelt, #dankedassdusoeintollerpapabist und #mybiglove (zu Deutsch: meine große Liebe) zieren ihr Posting.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Fernsehmoderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Influencerin

