Gülcan Kamps überwältigt: Ihr Baby ist schon ein Jahr alt!

Gülcan Kamps (40) geht voll in ihrer Mama-Rolle auf. Im Dezember 2021 durften die TV-Moderatorin und ihr Mann Sebastian ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seitdem spricht die gebürtige Lübeckerin im Netz auch immer wieder über ihren neuen Alltag oder gibt kleine Updates zur Entwicklung von Baby Kamps. So verriet sie vor einigen Wochen beispielsweise, dass ihr Sprössling zum ersten Mal "Mama" gesagt hat. Nun feierte Gülcans Kind schon seinen ersten Geburtstag.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Tannenbaum posiert. Dabei trug sie einen weißen Pullover, zu dem sie einen glitzernden bodenlangen Rock sowie farblich passende Glitzer-Hausschuhe kombinierte. "Das war mein B-Day Outfit zum ersten Geburtstag von Baby Kamps", kommentierte sie ihren Beitrag schlicht. Augenscheinlich war die "Alle lieben Jimmy"-Darstellerin bester Laune, denn auf dem Foto lächelt sie nett in die Kamera. Bei den Fans kam die Aufnahme ebenfalls gut an. So richteten viele Follower ihre Geburtstagsglückwünsche an Gülcans Kind aus, während andere den Look positiv hervorhoben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Gülcan ihrem Nachwuchs in einem zuckersüßen Post zum Geburtstag gratuliert. Zu einem Selfie von sich schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag an mein wunderschönes Kind zu deinem ersten Geburtstag (plus ein paar Tage). Mama und Papa lieben dich über alles!" Sie fügte abschließend noch hinzu, dass das auch ihr Leben lang so bleiben werde.

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2022

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de