Harry Styles' Erfolg machte Louis Tomlinson eifersüchtig!

Louis Tomlinson (31) spricht offen über seine Missgunst. Als Teil der Boyband One Direction, bestehend aus Niall Horan (29), Zayn Malik (30), Liam Payne (29) und Harry Styles (29), stürmte der Brite jahrelang die Charts. Nach der Trennung im Jahr 2016 ging es vor allem für ein Mitglied steil bergauf: Harry gewann bisher drei Grammys und liefert einen Hit nach dem anderen. Seinen Erfolg schien ihm nicht jeder zu gönnen – denn Louis war neidisch auf seinen Ex-Kollegen!

Im Interview mit The Times sprach der Musiker offen über seine vergangenen Gefühle und verriet, dass Harrys Aufstieg keine Überraschung war. Was Louis zu der Zeit durch den Kopf ging? "Neid? Am Anfang vielleicht, als ich versucht habe, selbst Fuß zu fassen, aber es ist nie gesund, seinen eigenen Erfolg mit dem anderer zu vergleichen, oder?", gab der 31-Jährige zu. Mittlerweile pflege der Sänger einen anderen Umgang mit dem Thema: "Heutzutage lerne ich mich in den Momenten, in denen es nötig ist, selbst zu entwickeln."

Vor einigen Monaten hatte Louis gegenüber dem Euphoria Magazin verraten, wie er sich als Solo-Künstler fühle. "Wenn ich nach einer Show die Bühne verlasse und das Gefühl habe, dass 90 Prozent der Leute dort einen guten Abend hatten, dann habe ich einen verdammt guten Job gemacht", hatte der "Walls"-Interpret damals betont.

