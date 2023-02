"Hatte keine Selbstliebe": Lola Weippert rechnet mit Ex ab

Lola Weippert (26) öffnet die Tore in ihr Seelenleben! Die Moderatorin schwebt derzeit offenbar im siebten Himmel. Mit ihrem Freund scheint sie total glücklich zu sein. Ab und zu teilt sie niedliche Pärchenbilder im Netz und zeigt sich dankbar für ihren jetzigen Partner. Zuvor schien ein Mann sie jedoch nicht allzu gut behandelt zu haben. Ihrer Community gab sie nun Einblicke in diese Zeit: Lola zweifelte an ihrem Selbstwert!

Unter einem Instagram-Posting erklärte sie, dass ein Mann ihr Bewusstsein geschmälert habe: "Ich hatte nach der Beziehung weder Selbstliebe noch Selbstbewusstsein." Lolas Ex habe sie ständig kritisiert und eingeschränkt. Irgendwann habe sie gemerkt, dass es nicht die richtige Person für sie sei. "Ein richtiger Partner pusht euch, anstatt euch runterzuziehen, unterstützt euch, anstatt euch kleinzumachen", führte die TV-Bekanntheit aus.

Ob sie mit diesen Worten ihren Verflossenen Flo meinen könnte? Im August 2021 hatte Lola die Trennung von ihm bestätigt – Details zur Trennung sollten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ihre Meinung in Sachen Liebe änderte sie jedoch schon einmal. Die Influencerin wollte ihren neuen Partner nicht in die Öffentlichkeit zerren – kurze Zeit später turtelte sie publik mit ihrem Surfer-Freund.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Instagram / lolaweippert Moderatorin Lola Weippert und ihr Freund

