Hosen werden immer enger: Schwangere Anna Adamyan ist happy

Anna Adamyans (26) Bauch nimmt langsam an Umfang zu. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Nach zahlreichen Versuchen schwanger zu werden, hat es nun endlich geklappt! Regelmäßig hält das Model seine Fans seither auf dem Laufenden und berichtet über die Fortschritte der Schwangerschaft. Jetzt verrät Anna überglücklich: Ihre Hosen werden langsam immer enger.

"Also so langsam aber sicher wird die Auswahl an passenden Hosen kleiner. Meine Stoffhosen sitzen alle zum Glück locker. [...] Ich finde, jetzt macht der Bauch immer irgendwie zwischendrin einen kleinen Schub. Superinteressant das alles zu beobachten", erzählt die 26-Jährige erfreut in ihrer Instagram-Story. Für die werdende Mama ist es etwas ganz Besonderes, ihren Bauch wachsen zu sehen. "Ich muss sagen, das gibt mir auch ein richtig schönes Gefühl, weil man dadurch auch merkt, dass sich da halt was tut und der Körper sich verändert", erklärt Anna.

Tritte spüre die Influencerin bisher aber noch nicht. "Zwischendurch habe ich schon so ein kleines Blubbern, aber noch spüre ich den Kleinen halt nicht so richtig. Und ich freue mich, wenn es dann passiert und ich den Kleinen regelmäßig spüre", gab sie preis. Schon am Montag erreiche Anna die 18. Schwangerschaftswoche.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Frederic Kern / Future Image Anna Adamyan, Model

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

