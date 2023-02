Lässig! Liam Payne und Freundin Kate genießen Date-Night

Sie lassen es mal etwas ruhiger angehen! Liam Payne (29) und Kate Cassidy sind seit vergangenem Jahr ein Paar. Seitdem zeigen sich die beiden nur allzu gern zusammen in der Öffentlichkeit und ließen es das eine oder andere Mal auch schon gemeinsam krachen. Doch nun überraschten die beiden ihre Fans mit einem ziemlich lässigen Auftritt: Liam und Kate hatten vor wenigen Tagen eine lockere Date-Night!

Paparazzi erwischten die zwei am Donnerstagabend in London. Hand in Hand verließen sie das Szenelokal Chiltern Firehouse, wo sie den Abend nach einem erfolgreichen Shopping-Tag ausklingen ließen. In lässigen Looks hatte das Paar wohl ein äußerst entspanntes Date. Doch die beiden waren nicht die einzigen Stars, die sich am Donnerstag in diesem Szenerestaurant vergnügten: Auch Schauspielerin Anya Taylor-Joy (26) und Malcolm McRae sowie Matt Smith (40) waren vor Ort.

Bei Liam und seiner Kate scheint es zurzeit ziemlich gut zu laufen. Erst kürzlich hatte ein Insider ausgeplaudert, dass die beiden wohl wie füreinander geschaffen seien. "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben", hatte der Informant The Sun verraten.

TOT / MEGA Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy in London, Februar 2023

TOT/MEGA Schauspieler Matt Smith

Getty Images Kate Cassidy und Liam Payne bei einem Event in Dubai im Januar 2023

