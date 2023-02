Letzter Auftritt: So wird Merediths "Grey's Anatomy"-Ende!

Jetzt hat sich Meredith Grey (Ellen Pompeo, 53) endgültig vom Grey Sloan Memorial verabschiedet. Vergangenes Jahr hatte die Hauptdarstellerin Ellen die Grey's Anatomy-Anhänger mit der Nachricht entsetzt, dass sie die Show verlassen werde. Mit einem emotionalen Statement hatte sich Ellen im November von den Fans verabschiedet. Am Mittwoch veröffentlichte der US-amerikanische Sender ABC die finale Folge mit Protagonistin Meredith. Und bei Ellens letzter Folge bleibt sicher kein Auge trocken.

Achtung, Spoiler! Die neuesten Folgen "Grey's Anatomy" liefen noch nicht im deutschen Free-TV.

In Merediths letzter Folge "Grey's Anatomy" bleibt natürlich das Drama nicht aus. Sie gerät mit ihrem Partner Nick (Scott Speedman, 47) in einen Streit, weil sie ihn nicht in ihre Umzugspläne eingeweiht hat. "Ich weiß, es war viel, aber was war dein Plan? Du wirst weggehen und rufst mich nicht zurück. Durch das ganze Land zu ziehen, ohne darüber zu reden. Ich verstehe das nicht", meint er im Vieraugengespräch. Als die Ärzte schließlich für eine Abschiedsfeier zusammenkommen, geht die Diskussion weiter.

Verdrossen stiehlt Nick sich von der Feier davon und muss mit Mühe überredet werden, noch mal mit Meredith zu sprechen. Bei seiner Rückkehr ist sie aber schon zum Flughafen gefahren. Doch er erreicht sie gerade so noch am Telefon und schüttet sein Herz aus: "Ich habe mich am ersten Tag in dich verliebt." Aber wegen der schlechten Verbindung versteht Meredith ihn nicht und verspricht, sich nach ihrer Ankunft zu melden.

Getty Images Ellen Pompeo bei einem "Grey's Anatomy"-Event in Hollywood, Kalifornien

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

