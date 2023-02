Marc Anthony erstmals mit schwangerer Nadia auf Red Carpet

Marc Anthony (54) und Nadia Ferreira (23) präsentieren stolz ihr Babyglück! Ende Januar heiratete der Ex von Jennifer Lopez (53) das Model. Am Valentinstag folgten auch schon die nächsten niedlichen Nachrichten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für den Sänger ist es sogar schon das siebte Kind, für seine Frau das erste. Jetzt posierte Marc erstmals mit seiner schwangeren Nadia auf dem roten Teppich!

Gemeinsam besuchten die werdenden Eltern die Lo Nuestro Awards in Miami. Der Fokus lag bei dem Pärchenauftritt klar auf Nadias Babykugel. Immer wieder legte der 54-Jährige seine Hand auf den Bauch seiner Partnerin. Diesen setzte sie in einem rosafarbenen bodenlangen Kleid in Szene. Marc wiederum kam in einem schlichten grauen Jacket und strahlte mit Nadia um die Wette.

Bei der Veranstaltung wurde Marc sogar ein Award für das Album des Jahres verliehen. Wie Today berichtete, bedachte er bei seiner Dankesrede auch seine Gattin und sagte auf Spanisch: "Ich liebe dich." Außerdem soll er zuerst Nadia und dann ihren Babybauch geküsst haben, als sein Sieg verkündet wurde.

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreira und Marc Anthony im Mai 2022

Getty Images Marc Anthony und Nadia Ferreira bei den Lo Nuestro Awards in Miami im Februar 2023

Getty Images Marc Anthony bei den Lo Nuestro Awards im Februar 2023 in Miami

