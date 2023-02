Rechte Parolen: RTL distanziert sich von Henrik Stoltenberg!

Henrik Stoltenberg muss mit den Konsequenzen für sein Verhalten leben! Der Reality-TV-Casanova wurde vor wenigen Tagen wegen rechtsextremistischer Parolen sowie rassistischer Äußerungen vor Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt. Auch der Sender RTL distanzierte sich bereits von dem Politiker-Enkel. In einem Statement heißt es: "Da Henrik Stoltenberg am 22. Februar vom Kölner Amtsgericht wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole verurteilt wurde, distanziert RTL sich mit sofortiger Wirkung von dem 26-Jährigen." Zudem löschte der Sender alle Folgen sämtlicher TV-Shows, in denen Henrik zu sehen ist.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de