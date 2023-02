Henrik Stoltenberg wurde wegen rechter Parolen verurteilt

Schockierende News um Henrik Stoltenberg! Der TV-Star wurde durch seine Auftritte bei Love Island, Promis unter Palmen und Temptation Island V.I.P bei Reality-Fans in ganz Deutschland bekannt. Zuletzt war es bis auf ein skurriles Nacktfoto auf einem Pferd ziemlich ruhig um den Politiker-Enkel und Influencer. Doch jetzt sorgt er für überraschende Negativ-Schlagzeilen: Henrik wurde wegen rechtsextremistischer Parolen und rassistischer Aussagen vor Gericht verurteilt!

Das berichtet nun Bild. Es habe zuvor mehrere Vorfälle gegeben: Am 9. Juli 2022 habe er nachts "Heil Hitler" aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung geschrien – woraufhin die Polizei gerufen wurde. Rund einen Monat später sei er erneut der Polizei aufgefallen, als er in der Öffentlichkeit randalierte. In diesem Zusammenhang habe er die Beamten rassistisch beleidigt: "Scheiß Kanaken! Man müsste den allen den Hals abschneiden", zitiert ihn das Medium. Die Konsequenz: Am Mittwoch stand Henrik wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vor dem Kölner Amtsgericht.

Dort zeigte der 26-Jährige sich zwar reuevoll und erklärte: "Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid" – doch das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe über 15.000 Euro.

Henrik Stoltenberg im Dezember 2022

Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer

