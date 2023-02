Schon wieder: Shakira wettert in Song gegen Ex Gerard Piqué

Shakira (46) kann es wohl nicht lassen. Im Sommer 2022 beendete die Sängerin die Ehe mit dem Fußballer Gerard Piqué (36). Es war sogar die Rede von einem Seitensprung: Er soll sie mit seiner aktuellen Freundin betrogen haben. Deshalb scheint die Kolumbianerin eine Menge Wut im Bauch zu haben, denn sie veröffentlichte nicht nur einen Diss-Track. Jetzt legte Shakira wieder nach und richtete eine klare Botschaft an Gerard!

Wie The Sun berichtet, scheint Shakira sich in ihrem neuen Song "TQG" nun ein weiteres Mal an ihren Ex-Mann zu wenden. "Was wir gelebt haben, habe ich vergessen. Und das ist das, was dich beleidigt hat", singt sie und scheint damit klarzustellen, dass sie das Kapitel ihrer gescheiterten Ehe abgeschlossen hat. Eine weitere Textzeile lautet: "Und das Leben ist für mich noch besser geworden. Du bist hier nicht mehr willkommen." Auch hier will die 46-Jährige wohl verdeutlichen, wie gut es ihr jetzt gehe und es für sie kein Zurück mehr gebe.

Zuletzt nutzte Shakira den Valentinstag, um ihrer Wut wieder Ausdruck zu verleihen. In einem Video bei TikTok sang sie den Song "Kill Bill" von SZA (32) mit. Deutlich zu hören war dabei der Text: "Ich könnte meinen Ex umbringen, das ist keine gute Idee. Seine neue Freundin ist die nächste, wie bin ich hierhergekommen?"

Getty Images Shakira beim Tennis Davis Cup im September 2019

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2015

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

