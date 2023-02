"Kill My Ex": Shakira disst Gerard Piqué am Valentinstag

Shakira (46) kann es offenbar nicht lassen! Die Sängerin trennte sich im vergangenen Jahr von ihrem Ehemann Gerard Piqué (36) nach jahrelanger Beziehung. Mittlerweile ist der Fußballstar wieder glücklich vergeben – und soll zuvor auch eine Affäre mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti gehabt haben. Immer wieder teilt die "Waka Waka"-Interpretin seitdem mithilfe ihrer Songs gegen ihren Ex aus. Jetzt veröffentlichte Shakira erneut ein aussagekräftiges Video!

Am Valentintag postete die 46-Jährige auf TikTok ein Video, in dem sie den Boden wischt und zu einem Song mitsingt. Und der hat es in sich: Denn es handelt sich um das Lied "Kill Bill" von SZA (32)! "Ich könnte meinen Ex umbringen, das ist keine gute Idee. Seine neue Freundin ist die nächste, wie bin ich hierhergekommen?", lauten die Zeilen auf Englisch. Während Shakira das mitsingt, schaut sie ganz unschuldig in die Kamera.

Ihren TikTok-Clip teilte sie nur wenige Stunden, nachdem Gerard erstmals öffentlich über seine neue Freundin geredet hatte. "Die Wahrheit ist, dass ich mit meiner Freundin einkaufen gehe und sie für mich einkauft. Ich bin eine Marionette", hatte der Spanier in einem Livestream gescherzt, wie Mail Online berichtet.

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

Getty Images Shakira, Sängerin

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

