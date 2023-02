Während Datenight: Jenny Frankhauser kriegt einen Heulkrampf

Das hat sich Jenny Frankhauser (30) sicher anders vorgestellt. Vor wenigen Monaten wurden sie und ihr Partner Steffen König zum ersten Mal Eltern. Seitdem dreht sich alles um den kleinen Damian und dass ihr Sohn wirklich die Hauptrolle spielt, macht die TV-Bekanntheit im Netz auch immer wieder deutlich. Jetzt waren Steffen und sie zum ersten Mal seit der Geburt nur zu zweit, ganz ohne Baby, unterwegs – und das ging Jenny sehr nahe...

Schon vor dem Kinobesuch, während Jennys Schwester auf Damian aufpasst, bekommt das Paar ein schlechtes Gewissen, wie sie auf Instagram verrät. Schließlich entscheiden sie sich doch loszufahren – doch im Kino wird Jenny dann von ihren Emotionen übermannt: "Die Schwangerschaft, die Hormone haben mich so verändert, ich bin so krass emotional und sensibel." Deswegen bekommt sie während "Avatar" einen richtigen Heulkrampf. "Ich habe den halben Film geheult [...], so richtig laut geheult. Ich habe mich nicht mehr im Griff. Ich habe diesen ganzen Film, drei Stunden geheult", gesteht die Ex-Dschungelkönigin.

Doch nicht nur Jennys Emotionen haben sich durch die Schwangerschaft verändert – auch körperlich fühlt sie sich gar nicht mehr wie zuvor. "Ganz ehrlich: So dick wie aktuell war ich noch nie", hatte die Reality-TV-Darstellerin offen erklärt. Deswegen sei sie total unzufrieden mit ihrem Körper und wolle an sich arbeiten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser zwei Monate nach der Geburt

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser mit Sohn Damian, Dezember 2022

