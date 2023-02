Unmotiviert: Jenny Frankhauser hadert mit Sport nach Geburt

Jenny Frankhauser (30) kann sich einfach nicht aufraffen! Vor fünf Monaten durfte sie ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Ihr Mutterglück genießt sie auch in vollen Zügen – allerdings ist sie mit ihrem After-Baby-Body gar nicht zufrieden. Manchmal erschreckt die TV-Bekanntheit sich sogar vor ihrem Spiegelbild! Deswegen wollte sie jetzt total mit dem Sport durchziehen – doch Jenny kann sich einfach nicht motivieren!

"Ich hatte mir so fest vorgenommen, nach der Geburt so richtig mit vollem Elan die Sache anzugehen. Ich ging ernsthaft davon aus, dass ich extrem motiviert sein werde", verriet sie auf Instagram. Jenny habe eigentlich damit gerechnet, schon vier Monate nach der Entbindung wieder in Form zu sein – doch das gute Essen steht ihr im Weg: "Ich brauche die Schokolade als Nervennahrung und ich bin ein absoluter Stressfresser."

Wegen ihres Gewichts graut es Jenny sogar schon vor der Zukunft: "Wenn ich an den Sommer denke und daran, einen Bikini zu tragen, könnte ich fast weinen." Auch habe sie Angst, erneut für schwanger gehalten zu werden. Dennoch könne die Ex-Dschungelcamp-Siegerin sich nicht zu einem anderen Lifestyle bewegen. "So fühle ich mich nicht wohl und es muss was getan werden. Aber wann? Ich habe so keinen Bock! Bin einfach nur müde und dauerhungrig", jammerte sie weiter.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn, 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dezember 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian im Oktober 2022

