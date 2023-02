20 Jahre später: Britney Spears tanzt zu ihrem Lieblingslied

Sie feiert ihre eigenen Songs! Zwar macht Britney Spears (41) seit einigen Jahren hauptsächlich aufgrund ihrer oft skurrilen Social-Media-Beiträge Schlagzeilen, doch Bekanntheit erlangte die Pop-Queen natürlich dank ihres breit gefächerten Musikkatalogs. Seit ihrem Durchbruch mit "...Baby One More Time" konnte die Blondine im Dauertakt die Charts stürmen. Nicht nur ihre Fans, auch sie selbst liebt ihre Hits und stellt das gern zur Schau: Nun schwingt Britney zu ihrem persönlichen Lieblingslied die Hüften!

Via Instagram teilt die 41-Jährige ein Video mit ihren Followern, in welchem sie sich in einem schwarzen kurzen Kleid und mit ihrer gewohnt blonden Mähne präsentiert. Sie tanzt voller Freude zu ihrem Song "The Hook Up" aus ihrem legendären Album "In The Zone", welches 2003 erschien. Die Sängerin untermalt ihr Posting mit den Worten: "Das Lied wurde nie als Single ausgekoppelt, aber es war schon immer mein Lieblingslied!"

Auch wenn der Song, wie Britney selbst meint, noch viel mehr Bekanntheit verdient hätte, gilt er auch bei ihren Fans als absoluter Favorit. Der Tanz-Beitrag konnte auf Social Media über 110.000 Likes erzielen.

