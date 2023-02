Bereut Michelle "Prominent getrennt" mit Ex Marc-Robin?

Michelle Kaminsky haderte lange vor ihrer Zusage für Prominent getrennt! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr einstiger Partner Marc-Robin Wenz hatten ihre Liebe im Treuetest-Format Temptation Island auf die Probe gestellt. Und waren gnadenlos gescheitert! Aktuell muss das Ex-Paar allerdings in der Villa der Verflossenen wieder als Team funktionieren. Bereits in der ersten Folge flogen die Fetzen. Michelle klärt nun darüber auf, ob sie es bereut, erneut mit ihrem Ex ins TV gegangen zu sein.

In ihrer Instagram-Story gibt die 25-Jährige preis, dass sie nichts anders machen würde. Doch Michelle gibt auch zu, dass sie es sich vorher sehr gut überlegt habe: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich darüber nachgedacht habe, ob ich ihm diese Plattform noch geben soll." Sie habe sich auch Ratschläge aus ihrer Familie eingeholt: "Mein Bruder meinte dann aber zu mir, dass ich an mich denken soll und nicht an andere."

Der 27-Jährige sorgte mit einem Geständnis bereits für einen riesen Ausraster von seiner Ex. Während die beiden trotz Trennung weiterhin miteinander geschlafen hatten, hatte Marc-Robin auch mit anderen Frauen Sex gehabt – obwohl er seiner Ex das Gegenteil versichert hatte! Im Promiflash-Interview machte die Beauty deutlich, dass sie Marc-Robins TV- Beichte "widerlich" fand.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL Marc-Robin Wenz, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL Michelle Kaminsky bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de