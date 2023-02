Die "Let's Dance"-Stars feierten noch eine After-Show-Party

Die Let's Dance-Teilnehmer haben wohl endlose Energie! Gestern Abend mussten die diesjährigen Kandidaten sich zum ersten Mal richtig beweisen – es war die erste Show, bei der man rausfliegen konnte. Am Ende traf es die Ex-Germany's next Topmodel-Gewinnerin Alex Mariah Peter (25). Für die restlichen 13 Promis geht die Reise weiter. Diesen Umstand wollten einige von ihnen wohl feiern: Nach der Sendung feierten die "Let's Dance"-Stars eine spontane After-Show-Party!

Obwohl alle von ihnen schon den ganzen Tag auf den Beinen waren und bis weit nach 0 Uhr vor TV-Kameras standen, gönnten sich die Kandidaten hinterher noch ein Schlückchen in ihrer Kölner Hotelbar! Die Fotos, die Bild vorliegen, zeigen unter anderem YouTuber Knossi (36), Model Anna Ermakova (22) und Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (40) beim Feiern. Auch Jurorin Motsi Mabuse (41) und Moderator Daniel Hartwich (44) waren am Start... Insgesamt schien die Stimmung sehr ausgelassen zu sein! Angeblich ging das Ganze bis 4 Uhr. Ob sie ihre kleine Party am nächsten Morgen bereut haben, als es direkt mit Training und Dreharbeiten für Show drei weiterging?

Vor allem für Anna gab es Grund zu feiern. Nachdem sie bereits in der ersten Sendung als Beste abgeschnitten und sich so die Wildcard geangelt hatte, lieferte sie auch in Show zwei eine Hammer-Performance ab – die ihr wieder die beste Jury-Bewertung des Abends einhandelte. Viele handeln die Tochter von Boris Becker (55) jetzt schon als Favoritin. "Ich dachte, dass mich alle vorverurteilen würden. Aber dieser ganze Support rührt mich total, danke!", betonte sie gestern Nacht im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (59).

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi in der zweiten "Let's Dance"-Show

Getty Images Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderator

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova in der zweiten "Let's Dance"-Show

