Doch kein Liebes-Aus? Gigi Hadid und Leo gemeinsam auf Party

Nanu, ist hier etwa doch noch nicht alles aus? Im vergangenen Jahr soll Leonardo DiCaprio (48) mit Gigi Hadid (27) angebandelt haben – doch der Schauspieler wurde auch mit zahlreichen anderen Frauen gesichtet. Inzwischen soll die Romanze auch schon wieder erloschen sein, weil Gigis Tochter Khai ihre oberste Priorität ist. Aber offenbar hat das Model doch noch nicht völlig mit dem 20 Jahre älteren Casanova abgeschlossen: Sie und Leo verließen nun eine Party kurz hintereinander!

Wie TMZ berichtet, verließen die beiden nur zehn Minuten nacheinander ein Restaurant in Mailand. Dort war Gigi zuvor im Rahmen der Fashion Week über den Laufsteg gelaufen. Insider behaupten, dass die Ex-Lover gemeinsam mit 20 weiteren Freunden die Geburtstagsparty von Edward Enninful, dem Chefredakteur der britischen Vogue, feierten. Sie sollen gegen Mitternacht angekommen sein und im Lokal auch nebeneinandergesessen haben – als Leo und Gigi jedoch bemerkt hätten, dass sie entdeckt wurden, hätten sie versucht, sich zu verstecken. Auch Kendall Jenner (27) und Dakota Johnson (33) sollen anwesend gewesen sein.

Bahnt sich hier also eine Liebes-Reunion an? Schließlich ist Gigi längst nicht die einzige Schönheit, mit der Leo aktuell feiert. Zuletzt hatten ihn Paparazzi zusammen mit der 21-jährigen Josie Redmond nachts beim Verlassen eines Luxushotels in London erspäht...

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid bei der Fashion Week in Mailand, Februar 2023

Instagram / josie__redmond Josie Redmond, Model

