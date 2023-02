Freddie will keine Filme mit Sarah Michelle Gellar gucken!

Bei Sarah Michelle Gellar (45) und Freddie Prinze Junior (46) gibt es wohl keine romantischen Filmabende! Das Paar ist schon seit über 20 Jahren verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Die beiden Schauspieler hatten sich 1997 beim Dreh von "Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast" kennengelernt. Wenige Jahre später wurde aus Freundschaft eine Liebe, die bis heute anhält. Doch warum will Freddie keine Filme mit seiner Ehefrau anschauen?

In The Graham Norton Show verkündete Sarah: "Mein Mann hat 15 Jahre lang keinen Film mit mir gesehen." Schuld daran war die Buffy-Darstellerin selbst, denn sie hatte beim gemeinsamen Ansehen von "The Sixth Sense" einen wichtigen Spoiler mit ihm geteilt. Was genau sie verraten hatte, wollte sie in der Show nicht preisgeben, um nicht noch mehr zu spoilern. Es sei ihr damals nach etwa 20 Minuten des Films einfach so rausgerutscht.

In der Talkshow promotete Sarah auch das "Teen Wolf"-Spin-off, in dem sie nun zu sehen ist. Anlässlich der Premiere zeigte sich das Paar zum ersten Mal nach einer langen Auszeit gemeinsam auf dem roten Teppich. Freddie und die Kinder Charlotte Grace und Rocky James zeigen sich sonst eher selten in der Öffentlichkeit.

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Januar 2023

Getty Images Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior mit ihren Kindern

