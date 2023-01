Nach 15 Jahren: Sarah Michelle Gellar & Freddie auf Premiere

Sarah Michelle Gellar (45) und ihr Mann Freddie (46) feiern ein kleines Red-Carpet-Comeback! 1997 lernten sich die beiden am Set von "I Know What You Did Last Summer" kennen. Doch erst drei Jahre später fingen sie an, sich zu daten. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler seit über 20 Jahren verheiratet und stolze Eltern ihrer zwei Kids Rocky James Prinze und Charlotte Grace Prinze. Nun posierten Sarah und Freddie das erste Mal nach mehr als 15 Jahren gemeinsam auf dem roten Teppich!

Anlässlich der Premiere von Sarahs neuer Serie "Wolf Pack" posierte das Ehepaar gemeinsam für die Fotografen. Für den seltenen Paar-Auftritt wählte die 45-Jährige ein Mini-Kleid mit floralen Applikationen. Dazu kombinierte Sarah rote Pumps und zarte Ohrringe. Ihr Mann hingegen entschied sich für ein lässigeres Outfit: In Kombination mit einem Hut ließ sich Freddie in einer schwarzen Bomberjacke und einer dazu passenden Hose ablichten.

Auch ihre Kinder halten sich die meiste Zeit – wie ihr Papa – aus der Öffentlichkeit heraus. Im September vergangenen Jahres kam es dann aber zu einer Ausnahme: Charlotte begleitete ihre berühmte Mama auf die Premiere ihres Films "Do Revenge"! Für ihren öffentlichen Auftritt trug der Teenager einen pinken Blazer, während Sarah in einem bronzefarbenen Minikleid strahlte.

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar mit ihren Kindern

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior im Januar 2023

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Charlotte Grace Prinze im September 2022

