Für Auktion: Private Fotos von Prinzessin Diana aufgetaucht

Dank einer Auktion bekommen die Fans seltene Bilder von Prinzessin Diana (✝36) zu sehen! Die beliebte Royal war 1997 an den Folgen eines schweren Autounfalls verstorben. Zurückgeblieben waren ihre beiden Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38), sowie ihr Ex-Mann, der amtierende König Charles (74). Auch wenn die Königsfamilie immer wieder Einblicke in ihr Familienleben gegeben hatte, war die Britin um ihre Privatsphäre bemüht. Für eine Auktion sind jetzt ungesehene Bilder von Diana, Charles und Baby William aufgetaucht.

"Die Fotosammlung ist ein echtes Unikat. So etwas wird man nie wieder zu Gesicht bekommen", schwärmt der britische Auktionator Stephen Drake gegenüber The Mirror. Das Set an Bildern umfasst 22 Fotografien, die aus dem September 1982 stammen sollen und angeblich auf Schloss Balmoral in Schottland aufgenommen wurden. Sie zeigen Diana und Charles außerhalb der Öffentlichkeit als frischgebackene Eltern und auch den nur wenige Monate alten William. Die privaten Schnappschüsse befinden sich im Besitz von Baron King, einem Freund der royalen Familie. Dieser lässt sie nun von dem Auktionshaus Willingham Auctions in Cambridge versteigern.

Dianas Söhne William und Harry sind mittlerweile selbst Väter und auch im Leben ihrer Kinder spielt ihre Oma eine wichtige Rolle. Die beiden Prinzen erzählten bereits häufiger, dass sie ihrer Mutter regelmäßig gemeinsam mit ihren Kindern gedenken. So soll eines der ersten Worte von Harrys Sohn Archie (3) sogar "Oma" gewesen sein.

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz William in Neuseeland im April 1983

Anzeige

Getty Images Prinz William im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de