Hat Sängerin Kelsea Ballerini ihren Ex-Mann etwa betrogen?

Um ihr Liebesleben halten sich aktuell hartnäckig Gerüchte! Die US-amerikanische Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini (29) macht in letzter Zeit mehr Schlagzeilen mit ihrem Privatleben als mit ihrer Musik. Erst im vergangenen Jahr ließ sich die Musikerin von ihrem Ex-Mann Morgan Evans scheiden. Wie nun herauskam, soll es aber schon während der Ehe ganz schön gekriselt haben: Kelsea soll ihren damaligen Gatten betrogen haben!

Wie Page Six berichtet, hinterging die 29-Jährige ihren Mann angeblich während der Ehe mit dem Frontman von The Chainsmokers. So soll es zwischen Drew Taggart und Kelsea im August 2019 beim Lollapalooza Festival gefunkt haben. Laut eines Insiders habe die "Miss Me More"-Interpretin ihrem einstigen Ehemann aber erst zwei Jahre später davon erzählt, was letztendlich zum Ehe-Aus geführt haben soll.

Zurzeit ist Kelsea aber wohl wieder mehr als happy. Nachdem Bilder von ihr und dem Netflix-Star Chase Stokes (30) aufgetaucht waren, bestätigte der Schauspieler die Dating-Gerüchte. "Sie ist ein süßes Mädchen. Wir haben eine gute Zeit und das ist alles, was ich dazu sage", erzählte er total glücklich gegenüber TMZ.

Anzeige

Getty Images Morgan Evans und Kelsea Ballerini

Anzeige

Getty Images Country-Sängerin Kelsea Ballerini im November 2022

Anzeige

Getty Images Chase Stokes, "Outer Banks"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de