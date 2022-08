Jane Fonda ehrlich: "Jahrelang diente ich nur Ehemännern"

Für ihre Männer tat sie alles. Jane Fonda (84) ist in Hollywood allseits bekannt. Die Schauspielerin wirkte in zahlreichen Filmen mit. Auch demnächst wird zumindest ihre Stimme wieder in einem Streifen zuhören sein: Im Animationsfilm "Luck" leiht die 84-Jährige ihre Stimme erstmals einer Trickfigur. Aktuell geht die Schauspielerin als Single durchleben – und da ist sie mehr alsfroh drüber.

"Jahrelang diente ich nur meinen Ehemännern und meinen drei Kindern. Dabei habe ich vergessen, ich selbst zu sein. Ich vernachlässigte meine eigenen Bedürfnisse und wollte genau das sein, was sich ein Mann von mir wünschte. Andere Frauen suchen Trost im Alkohol, mit Essen oder beim Shoppen – ich versuchte, ihn bei meinen Männern zu finden", verrät Jane Bild am Sonntag ehrlich. Sie war immerhin dreimal verheiratet.

Ihr erster Mann war der Regisseur Roger Vadim. Er machte Jane 1968 im Erotik-Epos "Barbarella" schlagartig zum Sex-Symbol – die Scheidung erfolgte 1973. Mit Ehemann Nummer zwei, dem Polit-Aktivisten Tom Hayden, wurde Jane selber zur Politikaktivistin. Aber auch diese Ehe hielt nicht für ewig: Die beiden ließen sich 1990 scheiden. Als sie schließlich mit dem CNN-Gründer Ted Turner zusammen kam, legte sie eine Pause im Filmgeschäft ein. Dennoch erfolgte die Trennung 2001.

Getty Images Jane Fonda, Mai 1978

Getty Images Jane Fonda und Roger Vadim, Oktober 1966

Getty Images Ted Turner und Jane Fonda, 1998

