Nach Ehe-Aus: Emily Ratajkowski mit ihrem Ex-Mann gesichtet!

Sie haben sich wohl zusammengerauft! Emily Ratajkowski (31) und Sebastian Bear-McClard (35) waren von 2018 bis 2022 verheiratet. Nach anhaltenden Fremdgehgerüchten um den gebürtigen New Yorker verkündete das Model im vergangenen September offiziell die Trennung. Das Ex-Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn namens Sylvester Apollo Bear (1). Nun wurden Emily und Sebastian zum ersten Mal seit dem Liebes-Aus zusammen gesehen!

Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man das ehemalige Traumpaar gemeinsam mit seinem knapp einjährigen Sohn vor Sebastians Wohnung in New York. Es sind die ersten Schnappschüsse, die Emily mit dem 42-jährigen Vater ihres Kindes zeigen. Was sofort ins Auge sticht: Die Ex-Partner strahlen beide übers ganze Gesicht. Auch ihr Sohnemann grinst. Der Kleine scheint von einem Besuch bei seinem Vater zurück zu seiner Mama zu kehren.

Vor wenigen Wochen hatte die 31-Jährige am Tag der Liebe in ihrer Instagram-Story ein süßes Bild ihres Nachwuchses gepostet: "Sly", hatte sie unter das Bild ihres Sohnes geschrieben und ganz verliebt zwei rote Herzen hinzugefügt. Der blond-gelockte Sylvester strahlt dabei total happy in die Kamera. In einem Oberteil mit Herz-Muster, passender Hose und coolen Sportschuhen posiert der Spross im Sonnenschein.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der "Uncut Gems"-Premiere im Dezember 2019

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Sohn Sylvester Apollo Bear

Instagram / emrata Sylvester Apollo Bear im Februar 2023

